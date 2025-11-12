Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251112/gaz-864443080.html
Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА
Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА
Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T08:26+0300
2025-11-12T08:26+0300
энергетика
газ
китай
пекин
монголия
алексей миллер
сила сибири
газпром
мэа
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/27/841332777_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eddb531c573b38a360d2a97bd669df52.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025. "Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году. Газопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири 2" с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как предполагается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов", - говорится в докладе. При этом эксперты международного агентства не уточнили, в каком году может быть построена и запущена "Сила Сибири 2". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал тогда о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту - с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.
китай
пекин
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/27/841332777_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_bca2fd9dff00083b67952c86ac1700a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, пекин, монголия, алексей миллер, сила сибири, газпром, мэа, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, КИТАЙ, Пекин, МОНГОЛИЯ, Алексей Миллер, Сила Сибири, Газпром, МЭА, Газопровод "Сила Сибири"
08:26 12.11.2025
 
Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА

МЭА: Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 до 80 млрд кубов к 2035 году

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.
"Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году. Газопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири 2" с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как предполагается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов", - говорится в докладе.
При этом эксперты международного агентства не уточнили, в каком году может быть построена и запущена "Сила Сибири 2".
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал тогда о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту - с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.
 
ЭнергетикаГазКИТАЙПекинМОНГОЛИЯАлексей МиллерСила СибириГазпромМЭАГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала