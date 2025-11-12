https://1prime.ru/20251112/gaz-864443080.html

Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА

Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА - 12.11.2025, ПРАЙМ

Россия удвоит экспорт газа в Китай к 2035 году, прогнозирует МЭА

Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T08:26+0300

2025-11-12T08:26+0300

2025-11-12T08:26+0300

энергетика

газ

китай

пекин

монголия

алексей миллер

сила сибири

газпром

мэа

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/27/841332777_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eddb531c573b38a360d2a97bd669df52.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025. "Россия удвоит экспорт газа в Китай с 40 миллиардов кубометров в 2024 году до 80 миллиардов кубометров в 2035 году. Газопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири 2" с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как предполагается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов", - говорится в докладе. При этом эксперты международного агентства не уточнили, в каком году может быть построена и запущена "Сила Сибири 2". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал тогда о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту - с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.

китай

пекин

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, китай, пекин, монголия, алексей миллер, сила сибири, газпром, мэа, газопровод "сила сибири"