МЭА спрогнозировало удвоение цен на газ в США к 2035 году

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цены на газ в США к 2035 году вырастут вдвое – до 4,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ), или около 160 долларов за тысячу кубометров, из-за роста внутреннего спроса и резкого увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025. Данные приведены в соответствии со сценарием текущей политики CPS (Current Policies Scenario). "В CPS новое предложение относительно быстро поглощается за счет устойчивого роста спроса. На фоне сильного роста внутреннего спроса и резкого увеличения экспорта СПГ в США внутренние цены на газ вырастут с 2,2 доллара в 2024 году до 4,5 доллара в 2035 году", – говорится в докладе. При этом в странах Евросоюза (ЕС) стоимость газа в 2035 году снизится почти на 12%, до 9,1 доллара за МБТЕ, или 325 долларов за тысячу кубометров. Согласно сценарию заявленной политики STEPS (Stated Policies Scenario), цены на газ в США вырастут до 3,9 доллара за МБТЕ, тогда как в ЕС снизятся до 6,5 доллара за МБТЕ, или примерно до 140 и 230 долларов за тысячу кубометров соответственно. Сценарий нулевых выбросов NZE (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) предполагает снижение до 2,1 и 4,2 доллара за МБТЕ, или 75 и 150 долларов за тысячу кубометров соответственно. Согласно CPS, в Китае показатель в 2035 году снизится на 4%, до 9,9 доллара за МБТЕ, или примерно до 350 долларов за тысячу кубометров, а в Японии – на 17%, до 11,2 доллара за МБТЕ, или 400 долларов за тысячу кубометров. По сценарию STEPS цены на газ в этих странах снизятся до 7,5 и 8,4 доллара за МБТЕ соответственно, или примерно 270 и 300 долларов за тысячу кубометров, а по NZE – до 4,9 доллара за МБТЕ, или 175 долларов, для обеих стран. Уточняется, что цены на газ в США отражают преобладающую на внутреннем рынке оптовую цену, а в ЕС и Китае относятся к импорту трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), а в Японии – только к импорту СПГ. По оценкам МЭА, в 2024 году цены на газ в США составили 2,2 доллара за МБТЕ (почти 80 долларов за тысячу кубометров), в ЕС и Китае – по 10,3 доллара за МБТЕ (почти 370 долларов за тысячу кубометров), в Японии – 11,2 доллара за МБТЕ (около 480 долларов за тысячу кубометров). В отличие от нефти, не существует мировой цены на природный газ, а есть ряд региональных цен, отметили в международном агентстве. На глобальном рынке газ торгуется преимущественно в виде СПГ. Около 60% сжиженного газа поставляется по долгосрочным контрактам, остальная часть продается на спотовом рынке, уточняется в докладе.

