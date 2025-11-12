https://1prime.ru/20251112/gaz-864447691.html
Газ на европейских биржах торгуется в районе 375 долларов за тысячу кубов
2025-11-12T10:33+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду с началом торгов незначительно увеличиваются, до уровня в 375 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 374,9 доллара (+0,7%). А по состоянию на 10.06 мск их стоимость составляет 374,7 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 372,3 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, ещё в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
