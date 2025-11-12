Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки российского СПГ в Испанию опустились до минимального уровня - 12.11.2025, ПРАЙМ
Поставки российского СПГ в Испанию опустились до минимального уровня
Поставки российского СПГ в Испанию опустились до минимального уровня - 12.11.2025, ПРАЙМ
Поставки российского СПГ в Испанию опустились до минимального уровня
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в октябре снизились до минимального уровня с февраля 2022 года, составив лишь 3,1% от общего... | 12.11.2025, ПРАЙМ
МАДРИД, 12 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в октябре снизились до минимального уровня с февраля 2022 года, составив лишь 3,1% от общего объема импорта, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. По ее информации, в октябре в Испанию поступило 1 078 ГВт.ч СПГ (102 миллиона кубометров). При этом, в октябре 2024 года Россия экспортировала 4 169 ГВт.ч (395,2 миллиона кубометров). На фоне сокращения поставок Россия опустилась на пятое место среди экспортеров топлива в страну, тогда как лидирующие позиции заняли Алжир (39,5%) и США (39,2%), за ними следуют Нигерия (5,9%) и Экваториальная Гвинея (3,2%). В целом за десять месяцев 2025 года доля российского газа в испанском импорте составляет 10,5% (32 715 ГВт.ч или 3,1 миллиарда кубометров). За этот промежуток времени Россия является третьим по объемам поставщиком газа в страну после Алжира и США. В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. За этот год Россия поставила 72 360 ГВт.ч СПГ (почти 6,9 миллиарда кубометров), а в 2023 году - 72 690 ГВт.ч (6,8 миллиарда кубометров). Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
18:25 12.11.2025
 
Поставки российского СПГ в Испанию опустились до минимального уровня

Enagas: поставки российского СПГ в Испанию снизились до минимума с февраля 2022 года

МАДРИД, 12 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в октябре снизились до минимального уровня с февраля 2022 года, составив лишь 3,1% от общего объема импорта, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.
По ее информации, в октябре в Испанию поступило 1 078 ГВт.ч СПГ (102 миллиона кубометров). При этом, в октябре 2024 года Россия экспортировала 4 169 ГВт.ч (395,2 миллиона кубометров). На фоне сокращения поставок Россия опустилась на пятое место среди экспортеров топлива в страну, тогда как лидирующие позиции заняли Алжир (39,5%) и США (39,2%), за ними следуют Нигерия (5,9%) и Экваториальная Гвинея (3,2%).
В целом за десять месяцев 2025 года доля российского газа в испанском импорте составляет 10,5% (32 715 ГВт.ч или 3,1 миллиарда кубометров). За этот промежуток времени Россия является третьим по объемам поставщиком газа в страну после Алжира и США.
В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. За этот год Россия поставила 72 360 ГВт.ч СПГ (почти 6,9 миллиарда кубометров), а в 2023 году - 72 690 ГВт.ч (6,8 миллиарда кубометров).
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
ГазИСПАНИЯАЛЖИРСШАEnagas
 
 
