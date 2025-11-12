https://1prime.ru/20251112/gd-864437918.html

В ГД внесут проект о выплатах иностранным ученым, не имеющим полисов

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для предоставления органам внутренних дел сведений, составляющих медицинскую тайну, в отношении иностранных граждан, которым оказывалась экстренная помощь и при этом отсутствуют медицинские полисы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается установить обязанность медицинских организаций передавать сведения в органы внутренних дел в случаях оказания неотложной или экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса обязательного или добровольного медицинского страхования. В сопроводительных документах отмечается, что существуют злоупотребления со стороны иностранных граждан, а также излишняя нагрузка на систему здравоохранения, когда экстренная и неотложная помощь оказывается иностранным гражданам за бюджетный счет, при этом они не оформляют полисы добровольного медицинского страхования намеренно, рассчитывая на такую помощь и которую безусловно получат в рамках заключенных международных соглашений. Подчеркивается, что речи не идет о тех иностранцах, которые в силу действующих норм законодательства России имеют или должны иметь полис обязательного медицинского страхования. "Сегодня нередки случаи, когда иностранцы приезжают без страховки, пользуются бесплатной экстренной помощью и покидают страну, не возместив затраты. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и несправедливо по отношению к россиянам. Законопроект позволит наладить взаимодействие между больницами и МВД, чтобы контролировать такие ситуации и исключить злоупотребления", - сказал соавтор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.

общество , россия