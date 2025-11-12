В Госдуме предложили ввести временный адаптивный режим труда на больничном

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается ввести институт временного адаптивного режима труда, который позволит работать на больничном, сохраняя доход, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что действующее законодательство предусматривает лишь бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном), что не соответствует современным реалиям, когда многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут весьма эффективно продолжать выполнять свои трудовые функции в облегченном режиме. Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого правового пробела путем введения института временного адаптивного режима труда, который позволит работникам сохранять занятость и уровень доходов в периоды временного нарушения здоровья, а работодателям - минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов, от необходимости дополнительно нанимать работника для замены основного работника, находящегося на больничном, либо передавать функции заболевшего работника его коллегам, увеличивая их нагрузку и порождая трения в трудовом коллективе. Ключевыми принципами предлагаемого регулирования являются: добровольность применения временного адаптивного режима труда на основе заявления работника, обязательность наличия медицинского заключения о возможности установления работнику временного адаптивного режима труда и условиях указанного режима с рекомендациями по адаптации условий труда, сохранение за работником среднего заработка и закрепление гарантий права работника на прерывание временного адаптивного режима труда и оформление при необходимости обычного листка временной нетрудоспособности. В случае внедрения временного адаптивного режима труда, по мнению Нилова, у работников появится возможность сохранить 100% доходов в периоды временных нарушений здоровья, когда они могут работать в щадящем режиме, не теряя при этом в размере оплаты труда, а для работодателей снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников, а также расходы на поиск временных работников для замены отсутствующих специалистов.
общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
01:20 12.11.2025 (обновлено: 01:47 12.11.2025)
 
В Госдуме предложили ввести временный адаптивный режим труда на больничном

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается ввести институт временного адаптивного режима труда, который позволит работать на больничном, сохраняя доход, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что действующее законодательство предусматривает лишь бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном), что не соответствует современным реалиям, когда многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут весьма эффективно продолжать выполнять свои трудовые функции в облегченном режиме.
Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого правового пробела путем введения института временного адаптивного режима труда, который позволит работникам сохранять занятость и уровень доходов в периоды временного нарушения здоровья, а работодателям - минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов, от необходимости дополнительно нанимать работника для замены основного работника, находящегося на больничном, либо передавать функции заболевшего работника его коллегам, увеличивая их нагрузку и порождая трения в трудовом коллективе.
Ключевыми принципами предлагаемого регулирования являются: добровольность применения временного адаптивного режима труда на основе заявления работника, обязательность наличия медицинского заключения о возможности установления работнику временного адаптивного режима труда и условиях указанного режима с рекомендациями по адаптации условий труда, сохранение за работником среднего заработка и закрепление гарантий права работника на прерывание временного адаптивного режима труда и оформление при необходимости обычного листка временной нетрудоспособности.
В случае внедрения временного адаптивного режима труда, по мнению Нилова, у работников появится возможность сохранить 100% доходов в периоды временных нарушений здоровья, когда они могут работать в щадящем режиме, не теряя при этом в размере оплаты труда, а для работодателей снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников, а также расходы на поиск временных работников для замены отсутствующих специалистов.
 
