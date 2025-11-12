https://1prime.ru/20251112/gosduma-864439733.html

В Госдуме предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым вернуться к рассмотрению предложения о введении комплекса мягких регулирующих механизмов, направленных на снижение ценовой нагрузки на население в праздничные периоды. В частности, целесообразно установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников", - сказано в письме. Также политик предложила внедрить систему "ценовых коридоров" для бронирования билетов на праздничные даты с контролируемыми отклонениями от среднерыночной цены за аналогичный период и предусмотреть стимулирующие меры для раннего бронирования, обеспечивающие гарантированно выгодные условия приобретения билетов за 30-45 дней до вылета. Она отметила, что в условиях вызовов, стоящих перед Россией, нельзя допускать ситуации, при которой государственные праздники становятся временем социальной изоляции и ценового неравенства. По мнению Лантратовой, это должны быть периоды, когда каждый гражданин, независимо от дохода, имеет возможность почувствовать сопричастность к судьбе страны, укрепить связи с родными, познакомиться с культурным многообразием регионов. В документе глава думского комитета рассказала, что анализ текущей транспортной доступности для населения в периоды государственных праздников, выявляет устойчивую системную проблему: существенный рост стоимости авиабилетов на внутрироссийские маршруты, делающий невозможным перемещение значительной части граждан в пределах страны.

