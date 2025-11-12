https://1prime.ru/20251112/gosduma-864474181.html

В Госдуме рассказали о законе о платформенной экономике

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает конкретные условия взаимодействия платформы с продавцами и потребителями. "Закон создает определенные условия взаимодействия платформы. Теперь, например, оператор обязан уведомить селлера об изменении договора взаимодействия за 45 дней до вступления договора в силу. Кроме того, селлеры смогут отказываться от скидок на свои товары, чего раньше не было", - пояснил Кравченко. Он добавил, что для потребителей теперь вводится возможность подачи жалоб продавцу для урегулирования конфликтной ситуации. "Мы рассчитываем, что эти меры позволят повысить ответственность, собственно, платформ перед потребителями", - добавил депутат. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. В конце сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены.

