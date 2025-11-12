Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о законе о платформенной экономике - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/gosduma-864474181.html
В Госдуме рассказали о законе о платформенной экономике
В Госдуме рассказали о законе о платформенной экономике - 12.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о законе о платформенной экономике
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:57+0300
2025-11-12T17:57+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
максим решетников
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает конкретные условия взаимодействия платформы с продавцами и потребителями. "Закон создает определенные условия взаимодействия платформы. Теперь, например, оператор обязан уведомить селлера об изменении договора взаимодействия за 45 дней до вступления договора в силу. Кроме того, селлеры смогут отказываться от скидок на свои товары, чего раньше не было", - пояснил Кравченко. Он добавил, что для потребителей теперь вводится возможность подачи жалоб продавцу для урегулирования конфликтной ситуации. "Мы рассчитываем, что эти меры позволят повысить ответственность, собственно, платформ перед потребителями", - добавил депутат. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. В конце сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены.
https://1prime.ru/20251112/vvp-864465364.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, владимир путин, максим решетников, госдума
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Максим Решетников, Госдума
17:57 12.11.2025
 
В Госдуме рассказали о законе о платформенной экономике

Кравченко: закон о платформенной экономике создает условия взаимодействия с продавцами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает конкретные условия взаимодействия платформы с продавцами и потребителями.
"Закон создает определенные условия взаимодействия платформы. Теперь, например, оператор обязан уведомить селлера об изменении договора взаимодействия за 45 дней до вступления договора в силу. Кроме того, селлеры смогут отказываться от скидок на свои товары, чего раньше не было", - пояснил Кравченко.
Он добавил, что для потребителей теперь вводится возможность подачи жалоб продавцу для урегулирования конфликтной ситуации.
"Мы рассчитываем, что эти меры позволят повысить ответственность, собственно, платформ перед потребителями", - добавил депутат.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики.
В конце сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о развитии платформенной экономики
15:04
 
РОССИЯФинансыРФВладимир ПутинМаксим РешетниковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала