13:28 12.11.2025 (обновлено: 13:33 12.11.2025)
 
Белоруссия направила Литве предложения по нормализации ситуации на границе

Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска на границе

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтела на границе в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Стела на границе в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Стела на границе в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
МИНСК, 12 ноя – ПРАЙМ. Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска на общей границе, ждет ответ, нацелен на скорейшую нормализацию ситуации, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Мы между тем нацелены на скорейшее урегулирование ситуации. С учетом того, что она зашла уже совершенно дальше полномочий уполномоченных пограничных служб наших двух стран, принято решение, что дальнейшими переговорами с литовской стороной будет заниматься министерство иностранных дел. Потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических и дипломатических решений. Еще раз повторяю: решений, которые направлены, как мы считаем, белорусская сторона, на скорейшее урегулирование ситуации и восстановление нормального функционирования нашей границы в интересах граждан обеих стран", - сказал министр, чей комментарий распространила пресс-служба белорусского МИД.
Рыженков сообщил, что "соответствующие предложения литовской стороне по линии уполномоченных пограничных органов были направлены. "Мы ожидаем соответствующей реакции литовской стороны", - сказал он. "Я очень надеюсь, что если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, действительно готова выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий", - подчеркнул белорусский министр.
Рыженков заметил, что министр иностранных дел Литвы уже успел заявить, что с главой МИД Белоруссии встречаться не будет сейчас. "Это он так в прессу дал, но это же не означает, что разговора не будет", - подчеркнул он.
Лукашенко не исключил конфискации литовских фур, застрявших в Белоруссии
10 ноября, 12:48
Лукашенко не исключил конфискации литовских фур, застрявших в Белоруссии
10 ноября, 12:48
Глава МИД добавил, что в среду вместе с коллегами из МВД и Госпогранкомитета доложил президенту Белоруссии о ситуации на границе, о предпринимаемых мерах белорусской стороны в целях скорейшего урегулирования данной ситуации и открытия пунктов пропуска. "Президентом даны соответствующие поручения, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу нормального функционирования государственной границы", - сказал он.
Рыженков особо подчеркнул, что Минск полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской госграницы с функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены двутсоронней договорно-правовой базой, и с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы. "На полном основании тех договорно-правовых документов, которые подписаны, действуют между нашими государствами. Напомню: это договор о добрососедстве и сотрудничестве, договор о режиме государственной границы, соглашение о пунктах пропуска, соглашение об автомобильных перевозках и соглашение о транзите наших грузов через инфраструктуру Литовской Республики", - отметил он.
Министр заявил, что односторонние действия литовской стороны были не в соответствии с этими соглашениями, нарушили не только дух, но и юридическую букву этих соглашений, кроме того, целый ряд конвенций и международных договоров, участниками которых являются Белоруссия и Литва.
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
8 ноября, 20:32
Литва сделала дерзкое заявление в адрес Белоруссии из-за застрявших фур
8 ноября, 20:32
 
