Паромная переправа Холмск – Ванино возобновила работу

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновила работу после шторма в Татарском проливе, сообщает министерство транспорта и... | 12.11.2025

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновила работу после шторма в Татарском проливе, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Паромная переправа Ванино – Холмск открыта, движение паромов возобновилось вечером 11 ноября", - говорится в сообщении регионального минтранса. Морское сообщение Сахалина с материковой частью было приостановлено во вторник в связи с подходом к острову очередного циклона.

