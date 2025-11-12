Паромная переправа Холмск – Ванино возобновила работу

https://1prime.ru/20251112/holmsk-864440190.html
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновила работу после шторма в Татарском проливе, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Паромная переправа Ванино – Холмск открыта, движение паромов возобновилось вечером 11 ноября", - говорится в сообщении регионального минтранса.
Морское сообщение Сахалина с материковой частью было приостановлено во вторник в связи с подходом к острову очередного циклона.
