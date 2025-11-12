Мишустин рассказал об инвестициях в ИТ-отрасль

https://1prime.ru/20251112/investitsii-864461640.html
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции в основной капитал ИТ-предприятий за первую половину 2025 составили около 300 миллиардов рублей. | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции в основной капитал ИТ-предприятий за первую половину 2025 составили около 300 миллиардов рублей. "Инвестиции в основной капитал предприятий информационно-технологической отрасли за первую половину текущего года составили около трехсот миллиардов рублей. И второй год подряд превышают совокупные инвестрасходы телеком-операторов", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты" Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал 12 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до 15 ноября.
