Мишустин рассказал об инвестициях в ИТ-отрасль

Мишустин рассказал об инвестициях в ИТ-отрасль

2025-11-12T14:27+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции в основной капитал ИТ-предприятий за первую половину 2025 составили около 300 миллиардов рублей. "Инвестиции в основной капитал предприятий информационно-технологической отрасли за первую половину текущего года составили около трехсот миллиардов рублей. И второй год подряд превышают совокупные инвестрасходы телеком-операторов", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты" Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал 12 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до 15 ноября.

