Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мутко высказался об ипотеке для участников СВО - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/ipoteka-864450868.html
Мутко высказался об ипотеке для участников СВО
Мутко высказался об ипотеке для участников СВО - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мутко высказался об ипотеке для участников СВО
Необходимости в отдельной программе ипотеки для участников специальной военной операции на Украине пока нет, сказал гендиректор госкорпорации "Дом.РФ" Виталий... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T11:45+0300
2025-11-12T11:45+0300
недвижимость
финансы
россия
украина
виталий мутко
дом.рф
совет федерации
ипотека
льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864450712_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_30a79a4105081b5175858be43ebad00f.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимости в отдельной программе ипотеки для участников специальной военной операции на Украине пока нет, сказал гендиректор госкорпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании Совета Федерации. "В принципе они участники всех существующих программ. Какой-то необходимости в новой программе пока нет", - заявил он.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864450712_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_cacb57ca2aaab4cb407700db69397645.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, финансы, россия, украина, виталий мутко, дом.рф, совет федерации, ипотека, льготная ипотека
Недвижимость, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Виталий Мутко, Дом.РФ, Совет Федерации, ипотека, льготная ипотека
11:45 12.11.2025
 
Мутко высказался об ипотеке для участников СВО

Мутко не увидел необходимости в отдельной программе ипотеки для участников СВО

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиталий Мутко
Виталий Мутко - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимости в отдельной программе ипотеки для участников специальной военной операции на Украине пока нет, сказал гендиректор госкорпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании Совета Федерации.
"В принципе они участники всех существующих программ. Какой-то необходимости в новой программе пока нет", - заявил он.
 
НедвижимостьФинансыРОССИЯУКРАИНАВиталий МуткоДом.РФСовет Федерацииипотекальготная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала