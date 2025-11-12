https://1prime.ru/20251112/ipoteka-864450868.html
Мутко высказался об ипотеке для участников СВО
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимости в отдельной программе ипотеки для участников специальной военной операции на Украине пока нет, сказал гендиректор госкорпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании Совета Федерации. "В принципе они участники всех существующих программ. Какой-то необходимости в новой программе пока нет", - заявил он.
