Цены на какао-бобы в мире упали ниже 5600 долларов за тонну

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают в среду на 3%, показатель впервые с конца февраля прошлого года опустился ниже 5 600 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 21.07 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,35% относительно предыдущего закрытия - до 5 634 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 5 600 долларов - впервые с 20 февраля 2024 года. Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд, при этом в сентябре цена упала почти на 12%. А с начала года их биржевая стоимость сократилась более чем на 50% - с 11,5 тысячи долларов.

