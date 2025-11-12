https://1prime.ru/20251112/karty-864466084.html

Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами

Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами - 12.11.2025, ПРАЙМ

Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами

Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T15:20+0300

2025-11-12T15:20+0300

2025-11-12T15:20+0300

экономика

финансы

россия

рф

алексей сазанов

минфин

госдума

ндс

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83319/37/833193732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c43297b7d30b0a7fe2309a6ce276ba6c.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры составят порядка 30 миллиардов рублей в год, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. "Поправки правительства внесены, соответственно, норма об обложении НДС такого рода операций сохранена", – сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект в изменениями в Налоговый кодекс РФ, которые были внесены правительством в пакете с проектом бюджета на следующую трехлетку и направлены на увеличение доходов бюджета. Среди них, в том числе, была норма об отмене действующей льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). На прошлой неделе правительство утвердило поправки ко второму чтению этого законопроекта, в которых скорректировало ряд предложенных норм. Отвечая на вопрос об ожидаемых дополнительных доходах от отмены этой льготы, Сазанов сообщил, что ожидается порядка 30 миллиардов рублей в год. Одновременно он признал, что пакете поправок появились нормы, которые приведут с снижению ожидаемых Минфином поступлений доходов бюджета. "Мы же отказались от отмены льгот НДС по IT-услугам. Поэтому, безусловно, определенные корректировки есть", – сказал Сазанов. Однако никаких дополнительных налоговых решений, чтобы компенсировать эти потери, Минфин, по его словам, не готовит. "Каких-то дополнительных вещей кроме тех, что вы видели в поправках, не предусмотрено", – заверил замминистра.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, алексей сазанов, минфин, госдума, ндс, банки