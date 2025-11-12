Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/karty-864466084.html
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами - 12.11.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами
Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T15:20+0300
2025-11-12T15:20+0300
экономика
финансы
россия
рф
алексей сазанов
минфин
госдума
ндс
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83319/37/833193732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c43297b7d30b0a7fe2309a6ce276ba6c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры составят порядка 30 миллиардов рублей в год, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. "Поправки правительства внесены, соответственно, норма об обложении НДС такого рода операций сохранена", – сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект в изменениями в Налоговый кодекс РФ, которые были внесены правительством в пакете с проектом бюджета на следующую трехлетку и направлены на увеличение доходов бюджета. Среди них, в том числе, была норма об отмене действующей льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). На прошлой неделе правительство утвердило поправки ко второму чтению этого законопроекта, в которых скорректировало ряд предложенных норм. Отвечая на вопрос об ожидаемых дополнительных доходах от отмены этой льготы, Сазанов сообщил, что ожидается порядка 30 миллиардов рублей в год. Одновременно он признал, что пакете поправок появились нормы, которые приведут с снижению ожидаемых Минфином поступлений доходов бюджета. "Мы же отказались от отмены льгот НДС по IT-услугам. Поэтому, безусловно, определенные корректировки есть", – сказал Сазанов. Однако никаких дополнительных налоговых решений, чтобы компенсировать эти потери, Минфин, по его словам, не готовит. "Каких-то дополнительных вещей кроме тех, что вы видели в поправках, не предусмотрено", – заверил замминистра.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83319/37/833193732_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_12042f38fe3adf343e38ca045162735c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, алексей сазанов, минфин, госдума, ндс, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Минфин, Госдума, НДС, Банки
15:20 12.11.2025
 
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций с банковскими картами

Доходы бюджета от отмены льготы по НДС на обслуживание карт составят 30 млрд руб в год

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Банковские карты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры составят порядка 30 миллиардов рублей в год, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
"Поправки правительства внесены, соответственно, норма об обложении НДС такого рода операций сохранена", – сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.
Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект в изменениями в Налоговый кодекс РФ, которые были внесены правительством в пакете с проектом бюджета на следующую трехлетку и направлены на увеличение доходов бюджета. Среди них, в том числе, была норма об отмене действующей льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
На прошлой неделе правительство утвердило поправки ко второму чтению этого законопроекта, в которых скорректировало ряд предложенных норм.
Отвечая на вопрос об ожидаемых дополнительных доходах от отмены этой льготы, Сазанов сообщил, что ожидается порядка 30 миллиардов рублей в год.
Одновременно он признал, что пакете поправок появились нормы, которые приведут с снижению ожидаемых Минфином поступлений доходов бюджета. "Мы же отказались от отмены льгот НДС по IT-услугам. Поэтому, безусловно, определенные корректировки есть", – сказал Сазанов.
Однако никаких дополнительных налоговых решений, чтобы компенсировать эти потери, Минфин, по его словам, не готовит. "Каких-то дополнительных вещей кроме тех, что вы видели в поправках, не предусмотрено", – заверил замминистра.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАлексей СазановМинфинГосдумаНДСБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала