Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами - 12.11.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами
Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:48+0300
2025-11-12T14:48+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин. "Казахстан и Россия – ближайшие партнёры, друзья и надёжные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин.
"Казахстан и Россия – ближайшие партнёры, друзья и надёжные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
 
