https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864464228.html
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами - 12.11.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами
Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:48+0300
2025-11-12T14:48+0300
2025-11-12T14:48+0300
россия
казахстан
владимир путин
в мире
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_197:36:2825:1514_1920x0_80_0_0_6d9b8c06f5408139fac57d26c96b4798.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин. "Казахстан и Россия – ближайшие партнёры, друзья и надёжные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_96decb60acdbf4fd8e2f4cd10509c569.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, в мире, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами
Путин назвал Казахстан и Россию близкими партнерами, друзьями и союзниками