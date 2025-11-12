https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864464228.html

Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин. "Казахстан и Россия – ближайшие партнёры, друзья и надёжные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.

