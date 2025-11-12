https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864464520.html
Токаев заявил об отсутствии проблем в отношениях Казахстана и России
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У Казахстана нет проблем в отношениях с Россией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Мы с удовольствием констатируем, что каких-то проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы развиваются достаточно успешно", - сказал он в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
