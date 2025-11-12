Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти все расчеты России с Казахстаном идут в нацвалютах, заявил Путин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Почти все расчеты России с Казахстаном идут в нацвалютах, заявил Путин
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Почти 100% расчетов между РФ и Казахстаном идут в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "Мы добились того, что все расчеты, практически 100% происходят в национальных валютах", - заявил Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
15:06 12.11.2025
 
Почти все расчеты России с Казахстаном идут в нацвалютах, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Почти 100% расчетов между РФ и Казахстаном идут в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы добились того, что все расчеты, практически 100% происходят в национальных валютах", - заявил Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Путин назвал Казахстан и Россию ближайшими партнерами
Экономика РОССИЯ Финансы РФ КАЗАХСТАН Владимир Путин
 
 
