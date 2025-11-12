https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864465202.html
Почти все расчеты России с Казахстаном идут в нацвалютах, заявил Путин
2025-11-12T15:06+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Почти 100% расчетов между РФ и Казахстаном идут в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "Мы добились того, что все расчеты, практически 100% происходят в национальных валютах", - заявил Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
