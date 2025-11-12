https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864467343.html
Токаев рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Токаев рассказал о росте товарооборота России и Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T15:39+0300
2025-11-12T15:39+0300
2025-11-12T15:39+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864430789_0:0:1749:984_1920x0_80_0_0_680cdc16fd79359c626d347067c19039.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - сказал Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном составе с участием делегаций. Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864465202.html
казахстан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864430789_0:0:1657:1243_1920x0_80_0_0_31aa331882c6941fb2066b100edd6b77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин, торговля
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, торговля
Токаев рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Токаев: товарооборот России и Казахстана в ближайшее время достигнет $30 млрд
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - сказал Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Токаев
во вторник прибыл в Москву
с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
Почти все расчеты России с Казахстаном идут в нацвалютах, заявил Путин