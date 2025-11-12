https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864467343.html

Токаев рассказал о росте товарооборота России и Казахстана

Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - сказал Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном составе с участием делегаций. Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

