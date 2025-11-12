Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество

https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864474959.html
2025-11-12T18:19+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур", - говорится в документе.
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте
Кремля.
"Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур", - говорится в документе.
