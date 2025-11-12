Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество - 12.11.2025
Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество
Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество
Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T18:19+0300
2025-11-12T18:19+0300
россия
финансы
казахстан
рф
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур", - говорится в документе.
казахстан
рф
россия, финансы, казахстан, рф
РОССИЯ, Финансы, КАЗАХСТАН, РФ
18:19 12.11.2025
 
Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество

РФ и Казахстан будут укреплять финансовое сотрудничество, расширять использование нацвалют

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур", - говорится в документе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана
17:52
 
РОССИЯФинансыКАЗАХСТАНРФ
 
 
