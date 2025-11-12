https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864474959.html

Россия и Казахстан продолжат укреплять сотрудничество

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур", - говорится в документе.

