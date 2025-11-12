https://1prime.ru/20251112/kolumbija-864439271.html
Колумбия приостановила взаимодействие с американскими агентствами
12.11.2025, ПРАЙМ
Колумбия приостановила взаимодействие с американскими агентствами
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить взаимодействие разведывательных подразделений сил безопасности страны с американскими агентствами на | 12.11.2025, ПРАЙМ
МЕХИКО, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить взаимодействие разведывательных подразделений сил безопасности страны с американскими агентствами на фоне ударов ВМС США по катерам в Карибском море.
"Отдан приказ всем уровням разведки сил общественной безопасности приостановить передачу информации и другие формы взаимодействия с американскими структурами. Эта мера будет сохраняться, пока продолжаются ракетные атаки на катера в Карибском море. Борьба с наркотрафиком должна быть подчинена правам человека народов Карибского региона", - написал Петро в своем блоге в соцсети X.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания также приостановила обмен разведданными с США о подозрительных судах в Карибском море, поскольку не желает быть соучастником военных ударов, которые считает незаконными.
Петро уже выступал с критикой действий Вашингтона, обвинив президента Дональда Трампа в стремлении завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединённые Штаты пытаются установить контроль над нефтяными ресурсами боливарианской республики, а удары по судам, приведшие к гибели десятков граждан Латинской Америки, являются превышением силы и нарушением международного права.
После этих заявлений Минфин США объявил о введении санкций против Петро, его супруги Вероники Алькосер, сына Николаса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти. Колумбийский лидер назвал меры произволом, "характерным для режима угнетения".
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
