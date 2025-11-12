Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Домодедово пассажира из Бахрейна заподозрили в контрабанде украшений
В Домодедово пассажира из Бахрейна заподозрили в контрабанде украшений
11:05 12.11.2025
 
В Домодедово пассажира из Бахрейна заподозрили в контрабанде украшений

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту "Домодедово" обнаружили у пассажира из Бахрейна украшения на 5 миллионов рублей, которые он пытался ввезти в Россию без декларации, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
"Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные украшения стоимостью более 5 миллионов рублей у пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Дубай", - говорится в сообщении.
В ФТС уточнили, что во время досмотра в его багаже были обнаружены футляры для украшений разных цветов и размеров с логотипом ювелирного магазина AL ROMAIZAN Gold And Jewellery. В футлярах находилось шесть видов украшений: серьги, цепочки фантазийного и якорного плетения, а также цепочка с кулоном в форме головы женщины известного бренда класса люкс.
По словам пассажира, украшения его попросили передать знакомые из Ганы. О необходимости декларировать их он не знал.
По результатам экспертизы установлено, что ювелирные изделия изготовлены из золотого сплава 750, 875 и 999 проб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
 
