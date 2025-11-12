Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT - 12.11.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/kooperatsiya-864461902.html
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:31+0300
2025-11-12T14:31+0300
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/19/839431943_0:223:2848:1825_1920x0_80_0_0_54e6ccd4995807b2fbdc8d4897f1dc45.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли. "Для будущих успехов информационно-технологической отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
https://1prime.ru/20251112/investitsii-864461640.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/19/839431943_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_ca2012d89af50d2167363284e350f87a.jpg
1920
1920
true
технологии, россия, михаил мишустин, бизнес
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Бизнес
14:31 12.11.2025
 
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT

Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли.
"Для будущих успехов информационно-технологической отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал об инвестициях в ИТ-отрасль
14:27
 
Экономика Технологии РОССИЯ Михаил Мишустин Бизнес
 
 
