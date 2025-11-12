https://1prime.ru/20251112/kooperatsiya-864461902.html
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
2025-11-12T14:31+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли. "Для будущих успехов информационно-технологической отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
