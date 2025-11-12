Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане - 12.11.2025
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане - 12.11.2025, ПРАЙМ
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане
Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин. "Это формальные санкции, потому что эти санкции априори распространялись на "ВТБ Казахстан" как стопроцентную дочку ВТБ. Поэтому это больше символический шаг для большего запугивания наших контрагентов в Казахстане. А по своему содержанию они нулевые абсолютно. Ничего не меняют. Мы так уже работаем три года", - сказал Костин журналистам. Евросоюз в октябре ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. В феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял журналистам, что санкции ЕС против "дочек" не несут материальных последствий для ВТБ. "ВТБ Казахстан" - дочерний банк группы ВТБ. На казахстанском рынке банк работает 16 лет, развивая сеть из 12 филиалов в ключевых городах страны.
18:10 12.11.2025
 
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане

Костин: санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Это формальные санкции, потому что эти санкции априори распространялись на "ВТБ Казахстан" как стопроцентную дочку ВТБ. Поэтому это больше символический шаг для большего запугивания наших контрагентов в Казахстане. А по своему содержанию они нулевые абсолютно. Ничего не меняют. Мы так уже работаем три года", - сказал Костин журналистам.
Евросоюз в октябре ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. В феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял журналистам, что санкции ЕС против "дочек" не несут материальных последствий для ВТБ.
"ВТБ Казахстан" - дочерний банк группы ВТБ. На казахстанском рынке банк работает 16 лет, развивая сеть из 12 филиалов в ключевых городах страны.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
ВТБ и "Почта банк" запустили сервис по интеграции банковских продуктов
30 октября, 09:09
 
