https://1prime.ru/20251112/kostin-864474743.html
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане - 12.11.2025, ПРАЙМ
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане
Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T18:10+0300
2025-11-12T18:10+0300
2025-11-12T18:10+0300
банки
финансы
казахстан
белоруссия
шанхай
андрей костин
втб
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин. "Это формальные санкции, потому что эти санкции априори распространялись на "ВТБ Казахстан" как стопроцентную дочку ВТБ. Поэтому это больше символический шаг для большего запугивания наших контрагентов в Казахстане. А по своему содержанию они нулевые абсолютно. Ничего не меняют. Мы так уже работаем три года", - сказал Костин журналистам. Евросоюз в октябре ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. В феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял журналистам, что санкции ЕС против "дочек" не несут материальных последствий для ВТБ. "ВТБ Казахстан" - дочерний банк группы ВТБ. На казахстанском рынке банк работает 16 лет, развивая сеть из 12 филиалов в ключевых городах страны.
https://1prime.ru/20251030/vtb-864058093.html
казахстан
белоруссия
шанхай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, казахстан, белоруссия, шанхай, андрей костин, втб, ес
Банки, Финансы, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Шанхай, Андрей Костин, ВТБ, ЕС
Костин прокомментировал санкции ЕС против "дочки" ВТБ в Казахстане
Костин: санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют