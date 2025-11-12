В Госдуме предложили запретить курьерам ездить на самокатах по тротуарам

https://1prime.ru/20251112/kurer-864479985.html

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Новые люди" по главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились с министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, совместно с МВД России и заинтересованными органами исполнительной власти рассмотреть возможность введения запрета на передвижение граждан, работающих курьерами, на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам и иным пешеходным зонам", - сказано в обращении. В обращении отмечается, что в настоящее время в России отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и электровелосипедов. "В 2024 году зарегистрировано 4426 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 42,8% больше, чем в 2023 году", - сказано в документе. В этой связи, по мнению авторов обращения, назрела необходимость принятия мер по ограничению передвижения курьеров на СИМ в пешеходных зонах.

