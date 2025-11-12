https://1prime.ru/20251112/likhachev-864475846.html

Новые переговоры России и МАГАТЭ пройдут в пятницу

Новые переговоры России и МАГАТЭ пройдут в пятницу

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Новые переговоры России и МАГАТЭ пройдут в пятницу в Калининграде, заявил журналистам в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "У нас впереди очередные консультации с МАГАТЭ. Они будут в пятницу, уже послезавтра, в Калининграде", - сказал Лихачев.Делегацию Международного агентства по атомной энергии на таких консультациях возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Предыдущий раз он посещал Россию в конце сентября - в Москве Гросси участвовал в проводившемся "Росатомом" глобальном международном форуме "Мировая атомная неделя", который был приурочен к 80-летию атомной отрасли РФ.Двадцать пятого сентября в Кремле с Гросси встречался президент России Владимир Путин. Сотрудничество России и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе по вопросам атомной безопасности в мире, говорил Путин на встрече с Гросси. В рамках форума "Мировая атомная неделя" 26 сентября прошла двусторонняя встреча Лихачева с Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщал тогда "Росатом".За полтора месяца, прошедшие после того визита Гросси в Москву, было восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.Руководство и персонал Запорожской АЭС совершили практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении с помощью дизель-генераторов, в этих условиях была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС, сказал Лихачев РИА Новости.

