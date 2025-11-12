Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/litva-864460403.html
МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным
МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным - 12.11.2025, ПРАЙМ
МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией, сообщает в среду портал LRT (Литовского радио и... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:56+0300
2025-11-12T13:56+0300
белоруссия
литва
вильнюс
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией, сообщает в среду портал LRT (Литовского радио и телевидения). "Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале со ссылкой на министра. По словам Будриса, Вильнюс сможет открыть границы, когда Минск перестанет якобы "нарушать воздушное сообщение". Во вторник агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что МИД Литвы вызвал представителя посольства Белоруссии и выразил ему протест из-за якобы гибридных атак. Отмечается, что МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией на более длительный срок или принять дополнительные меры при якобы повторных нарушениях государственной границы. Кроме того, как сообщает ELTA, Литва "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории. В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
https://1prime.ru/20251112/granitsa-864458564.html
белоруссия
литва
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, литва, вильнюс, мид, в мире
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, Вильнюс, МИД, В мире
13:56 12.11.2025
 
МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным

LRT: глава МИД Литвы Будрис назвал пока невозможным открытие границы с Белоруссией

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Флаг Литвы. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией, сообщает в среду портал LRT (Литовского радио и телевидения).
"Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале со ссылкой на министра.
По словам Будриса, Вильнюс сможет открыть границы, когда Минск перестанет якобы "нарушать воздушное сообщение".
Во вторник агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что МИД Литвы вызвал представителя посольства Белоруссии и выразил ему протест из-за якобы гибридных атак. Отмечается, что МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией на более длительный срок или принять дополнительные меры при якобы повторных нарушениях государственной границы. Кроме того, как сообщает ELTA, Литва "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
Стела на границе в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Белоруссия направила Литве предложения по нормализации ситуации на границе
13:28
 
БЕЛОРУССИЯЛИТВАВильнюсМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала