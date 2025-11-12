https://1prime.ru/20251112/litva-864460403.html

МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс считает пока невозможным открытие границы с Белоруссией, сообщает в среду портал LRT (Литовского радио и телевидения). "Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале со ссылкой на министра. По словам Будриса, Вильнюс сможет открыть границы, когда Минск перестанет якобы "нарушать воздушное сообщение". Во вторник агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что МИД Литвы вызвал представителя посольства Белоруссии и выразил ему протест из-за якобы гибридных атак. Отмечается, что МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией на более длительный срок или принять дополнительные меры при якобы повторных нарушениях государственной границы. Кроме того, как сообщает ELTA, Литва "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории. В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.

