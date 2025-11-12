https://1prime.ru/20251112/marki-864458992.html

Россия вошла в пятерку лидеров по числу регистраций торговых марок

ЖЕНЕВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Россия наряду с Китаем, США, Индией и Бразилией в 2024 году вошла в пятерку лидеров по числу регистраций торговых марок, следует из ежегодной статистики Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). "Наибольший объем подачи заявок был зафиксирован из Китая: общее количество заявок, поданных как внутри страны, так и за рубежом, составило около 7,3 миллиона. За ними следуют заявители из США (836 457), Российской Федерации (559 436), Индии (532 900) и Бразилии (436 291)", - говорится в докладе. Отмечается, что в РФ основным драйвером роста стали заявки от резидентов. Наибольшее число заявок от нерезидентов, желающих получить защиту товарных знаков за рубежом, поступило в секторе исследований и технологий (19,3%). За ним следуют секторы здравоохранения (14,1%), одежды и аксессуаров (12,2%), индустрии отдыха и образования (10,4%), сельского хозяйства (10,1%), бытовой техники (9,3%) и сектор деловых услуг (9,1%). Всего в прошлом году в мире было подано порядка 15,2 миллиона заявок. "Эта цифра аналогична прошлому году, но она отражает восстановление по сравнению с двумя предыдущими годами. 2024 был лучше, снизилась озабоченность инфляцией, центробанки стали понижать процентные ставки, и общая макроэкономическая среда была лучше. Поэтому мы наблюдали восстановление объема заявок на торговые марки, который снизился после пандемии ковида", - сказал на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОИС Дарен Танг. В сфере патентов в общей сложности было подано 3,7 миллиона заявок по всему миру (рост на 4,9% по сравнению с 2023 годом). "В пятерку лидеров вошли Китай, США, Япония, Южная Корея и Германия, на них приходится более 85% всех мировых патентных заявок в 2024 году. При этом мы можем выделить страны, где рост общего числа заявок крайне впечатляющ. Это случай Индии (19% рост), Финляндии (15%) и Турции (14%)", - сообщил заместитель генерального директора ВОИС Марко Алеман. Согласно данным ВОИС, доминирующей отраслью в сфере патентов являются компьютерные технологии (13,2%), электротехника (7,2%), измерения (6,2%), цифровая связь (5,8%) и медицинская техника (4,9%).

