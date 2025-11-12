https://1prime.ru/20251112/med-864445030.html

Цена на медь снижается на фоне укрепления доллара к другим валютам

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром снижается на фоне укрепления доллара к другим мировым валютам, особенно к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,27%, до 5,0525 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,29%, до 10 827 долларов, алюминия - на 0,17%, до 2 874,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,47%, до 3 066,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 99,56 пункта, при этом к иене доллар дорожает на 0,37%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

