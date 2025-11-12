Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73%
Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73%
Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73% - 12.11.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73%
Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73% в годовом выражении против 7,89% на 5 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73% в годовом выражении против 7,89% на 5 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что инфляция год к году может быть уточнена с учетом выхода 14 ноября отчетных данных Росстата за октябрь. Как следует из документа, за период с 6 по 10 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,66%, на остальные продукты - 0,06%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) выросли на 0,07%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
20:26 12.11.2025
 
Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73%

МЭР: Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73% в годовом выражении

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 10 ноября составила 7,73% в годовом выражении против 7,89% на 5 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что инфляция год к году может быть уточнена с учетом выхода 14 ноября отчетных данных Росстата за октябрь.
Как следует из документа, за период с 6 по 10 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,66%, на остальные продукты - 0,06%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) выросли на 0,07%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
