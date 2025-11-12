https://1prime.ru/20251112/mery-864465533.html

Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен

Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен - 12.11.2025, ПРАЙМ

Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен

России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры, в первую очередь льготный... | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры, в первую очередь льготный импорт, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Госдумы в среду. "На внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры. В первую очередь - льготный импорт", - сказал Патрушев. "Подчеркну, что это абсолютно адекватный рыночный инструмент", - добавил вице-премьер.

