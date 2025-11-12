https://1prime.ru/20251112/mery-864465533.html
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен - 12.11.2025, ПРАЙМ
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен
России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры, в первую очередь льготный... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T15:08+0300
2025-11-12T15:08+0300
2025-11-12T15:08+0300
экономика
россия
рф
дмитрий патрушев
госдума
цены
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры, в первую очередь льготный импорт, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Госдумы в среду. "На внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры. В первую очередь - льготный импорт", - сказал Патрушев. "Подчеркну, что это абсолютно адекватный рыночный инструмент", - добавил вице-премьер.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4c3ca1c54b5ccc56faac01b99e547a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий патрушев, госдума, цены, цены на продукты
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев, Госдума, ЦЕНЫ, Цены на продукты
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен
Патрушев заявил о необходимости льготного импорта для повышения доступности продовольствия