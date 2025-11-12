Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен - 12.11.2025, ПРАЙМ
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры, в первую очередь льготный импорт, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Госдумы в среду. "На внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры. В первую очередь - льготный импорт", - сказал Патрушев. "Подчеркну, что это абсолютно адекватный рыночный инструмент", - добавил вице-премьер.
Патрушев заявил о необходимости стабилизационных мер для сдерживания цен

Патрушев заявил о необходимости льготного импорта для повышения доступности продовольствия

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры, в первую очередь льготный импорт, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Госдумы в среду.
"На внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры. В первую очередь - льготный импорт", - сказал Патрушев.
"Подчеркну, что это абсолютно адекватный рыночный инструмент", - добавил вице-премьер.
 
