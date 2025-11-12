Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/metallokonstruktsii-864451377.html
"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году
"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году
Потребление металлоконструкций в РФ в 2030 году может вырасти на 35%, до 2,9 миллиона тонн, сообщил начальник управления по закупке и логистике ГК "Северсталь... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T11:48+0300
2025-11-12T11:48+0300
промышленность
бизнес
рф
производство стали
северсталь
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864451216_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e97dcc97e32837c7c46a8a1f6425a092.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Потребление металлоконструкций в РФ в 2030 году может вырасти на 35%, до 2,9 миллиона тонн, сообщил начальник управления по закупке и логистике ГК "Северсталь Стальные Решения" Виктор Никифоров. "Потребление металлоконструкций в 2030 году может вырасти на 35%… Эксперты "Северсталь Стальные Решения" прогнозируют оживление рынков и рост потребления металлоконструкций (черные плюс ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции - ред.) в 2030 году. Ожидаемый объем - 2,9 миллиона тонн", - сказал он. Тем не менее Никифоров отметил, что в настоящее время потребление металлоконструкций продолжает снижаться. Так, по итогам 2025 года, по данным "Северсталь Стальные Решения", показатель составит 2,1 миллиона тонн, в 2026 году прогнозируется на уровне 1,9 миллиона тонн. Оживлению спроса на металлоконструкции, по его словам, будет способствовать реализация отложенного в период 2025-2027 годов спроса, ускоренное развитие производств на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) и зон опережающего развития, а также восстановление спроса на жилье и поэтапная интеграция технологий. Никифоров подчеркнул, что "Северсталь Стальные Решения" наращивает мощности и готовится к росту спроса на продукцию, в связи с чем планируется увеличить объем выпуска металлоконструкций в 2,5 раза к 2030 году.
https://1prime.ru/20251112/stal-864450208.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864451216_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a1e6c14b91532aa08dca5c126a51fa1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, рф, производство стали, северсталь, россия
Промышленность, Бизнес, РФ, производство стали, Северсталь, РОССИЯ
11:48 12.11.2025
 
"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году

"Северсталь": потребление металлоконструкций в России в 2030 году может вырасти на 35%

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкЦех завода по производству металлоконструкций
Цех завода по производству металлоконструкций - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Цех завода по производству металлоконструкций. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Потребление металлоконструкций в РФ в 2030 году может вырасти на 35%, до 2,9 миллиона тонн, сообщил начальник управления по закупке и логистике ГК "Северсталь Стальные Решения" Виктор Никифоров.
"Потребление металлоконструкций в 2030 году может вырасти на 35%… Эксперты "Северсталь Стальные Решения" прогнозируют оживление рынков и рост потребления металлоконструкций (черные плюс ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции - ред.) в 2030 году. Ожидаемый объем - 2,9 миллиона тонн", - сказал он.
Тем не менее Никифоров отметил, что в настоящее время потребление металлоконструкций продолжает снижаться. Так, по итогам 2025 года, по данным "Северсталь Стальные Решения", показатель составит 2,1 миллиона тонн, в 2026 году прогнозируется на уровне 1,9 миллиона тонн.
Оживлению спроса на металлоконструкции, по его словам, будет способствовать реализация отложенного в период 2025-2027 годов спроса, ускоренное развитие производств на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) и зон опережающего развития, а также восстановление спроса на жилье и поэтапная интеграция технологий.
Никифоров подчеркнул, что "Северсталь Стальные Решения" наращивает мощности и готовится к росту спроса на продукцию, в связи с чем планируется увеличить объем выпуска металлоконструкций в 2,5 раза к 2030 году.
Металлургический завод Красный Октябрь в Волгограде - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Выпуск стали в России снизился почти на пять процентов с начала года
11:30
 
ПромышленностьБизнесРФпроизводство сталиСеверстальРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала