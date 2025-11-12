https://1prime.ru/20251112/metallokonstruktsii-864451377.html

"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году

"Северсталь" спрогнозировала рост спроса на металлоконструкции к 2030 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Потребление металлоконструкций в РФ в 2030 году может вырасти на 35%, до 2,9 миллиона тонн, сообщил начальник управления по закупке и логистике ГК "Северсталь Стальные Решения" Виктор Никифоров. "Потребление металлоконструкций в 2030 году может вырасти на 35%… Эксперты "Северсталь Стальные Решения" прогнозируют оживление рынков и рост потребления металлоконструкций (черные плюс ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции - ред.) в 2030 году. Ожидаемый объем - 2,9 миллиона тонн", - сказал он. Тем не менее Никифоров отметил, что в настоящее время потребление металлоконструкций продолжает снижаться. Так, по итогам 2025 года, по данным "Северсталь Стальные Решения", показатель составит 2,1 миллиона тонн, в 2026 году прогнозируется на уровне 1,9 миллиона тонн. Оживлению спроса на металлоконструкции, по его словам, будет способствовать реализация отложенного в период 2025-2027 годов спроса, ускоренное развитие производств на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) и зон опережающего развития, а также восстановление спроса на жилье и поэтапная интеграция технологий. Никифоров подчеркнул, что "Северсталь Стальные Решения" наращивает мощности и готовится к росту спроса на продукцию, в связи с чем планируется увеличить объем выпуска металлоконструкций в 2,5 раза к 2030 году.

