Регионы получат из федерального бюджета более 11 трлн рублей

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские регионы получат из федерального бюджета на финансирование их обязательств более 11 триллионов рублей в 2026-2028 годах, сообщил Минфин России. "Суммарно за три года из федерального бюджета планируется направить регионам для выполнения их обязательств свыше 11 триллионов рублей", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в правительстве РФ. Комиссия рассмотрела и одобрила распределение межбюджетных трансфертов в рамках предложенных правительством РФ поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы. "Объем поддержки субъектов РФ в 2026 году увеличится на 37,1 миллиарда рублей и составит 3,6 триллиона рублей. В 2027 году трансферты вырастут на 43,6 миллиарда рублей до 3,8 триллиона рублей, в 2028 году – на 44 миллиарда рублей до 4,1 триллиона рублей", - сообщает Минфин. министерство уточняет, что поправками предлагается дополнительно распределить 11 трансфертов, 8 из которых - новые, и 3 - субсидии, которые не были распределены к первому чтению законопроекта. Кроме того, комиссия рассмотрела предложения профильных министерств по изменению отдельных трансфертов. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители Правительства РФ. Комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам.

