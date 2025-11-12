https://1prime.ru/20251112/mironov-864438691.html
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым - 12.11.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T01:41+0300
2025-11-12T01:41+0300
2025-11-12T01:48+0300
экономика
финансы
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864438691.jpg?1762901312
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единовременные выплаты молодым ученым в размере десяти должностных окладов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора", - сказано в письме. В документе отмечается, что единовременная выплата должна предоставляться за счет федерального бюджета в порядке, установленном кабмином. Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит создать дополнительный стимул для развития науки в России, создать систему сохранения ценных кадров в отечественной науке и системе высшего образования, повысить привлекательность научной карьеры для молодых ученых. "Отсутствие эффективных программ поддержки молодых ученых на начальном этапе их карьеры приводит к потере ценных кадров. Это негативно сказывается на качестве научных исследований, качестве образовательного процесса, и для российской науки это серьёзный вызов. Проблему надо срочно решать", – сказал Миронов РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество
Экономика, Финансы, Общество
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым
Миронов предложил единовременно выплачивать молодым ученым десять должностных окладов
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единовременные выплаты молодым ученым в размере десяти должностных окладов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора", - сказано в письме.
В документе отмечается, что единовременная выплата должна предоставляться за счет федерального бюджета в порядке, установленном кабмином. Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит создать дополнительный стимул для развития науки в России, создать систему сохранения ценных кадров в отечественной науке и системе высшего образования, повысить привлекательность научной карьеры для молодых ученых.
"Отсутствие эффективных программ поддержки молодых ученых на начальном этапе их карьеры приводит к потере ценных кадров. Это негативно сказывается на качестве научных исследований, качестве образовательного процесса, и для российской науки это серьёзный вызов. Проблему надо срочно решать", – сказал Миронов РИА Новости.