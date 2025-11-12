https://1prime.ru/20251112/moskva-864448343.html

В Москве временно закрыли движение на участках в центре города

В Москве временно закрыли движение на участках в центре города - 12.11.2025, ПРАЙМ

В Москве временно закрыли движение на участках в центре города

Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T10:42+0300

2025-11-12T10:42+0300

2025-11-12T11:31+0300

россия

москва

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864448047_0:0:4157:2339_1920x0_80_0_0_c1ef1f7106bf65738c7c4381b165241d.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения для транспорта также временно перекрыто на Тверской улице."Движение временно закрыто на улице Новый Арбат. Объезд возможен по Садовому кольцу, по улице Большая Никитская", - добавляется в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, транспорт