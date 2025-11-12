Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве временно закрыли движение на участках в центре города - 12.11.2025
В Москве временно закрыли движение на участках в центре города
В Москве временно закрыли движение на участках в центре города
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения для транспорта также временно перекрыто на Тверской улице."Движение временно закрыто на улице Новый Арбат. Объезд возможен по Садовому кольцу, по улице Большая Никитская", - добавляется в сообщении.
10:42 12.11.2025 (обновлено: 11:31 12.11.2025)
 
В Москве временно закрыли движение на участках в центре города

В Москве временно закрыли движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной

Большой Каменный мост в Москве
Большой Каменный мост в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Большой Каменный мост в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента.
"Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движения для транспорта также временно перекрыто на Тверской улице.
"Движение временно закрыто на улице Новый Арбат. Объезд возможен по Садовому кольцу, по улице Большая Никитская", - добавляется в сообщении.
 
