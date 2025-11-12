https://1prime.ru/20251112/moskva-864448343.html
В Москве временно закрыли движение на участках в центре города
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения для транспорта также временно перекрыто на Тверской улице."Движение временно закрыто на улице Новый Арбат. Объезд возможен по Садовому кольцу, по улице Большая Никитская", - добавляется в сообщении.
