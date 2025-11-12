Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ - 12.11.2025
"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ
"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ
Усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может рассматриваться как сигнал со стороны Запада президенту Владимиру Зеленскому —... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:23+0300
2025-11-12T23:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может рассматриваться как сигнал со стороны Запада президенту Владимиру Зеленскому — прекратить злоупотреблять полномочиями и идти против интересов Вашингтона, сообщает l'AntiDiplomatico."Таким образом, антикоррупционная кампания воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг давления, который может повлиять как на смену курса, так и на смену власти", — говорится в материале.По мнению автора, бегство с Украины бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского, демонстрирует серьезное обострение отношений между президентом и антикоррупционными структурами. Эти органы могут сыграть ключевую роль в изменении политического баланса на Украине и даже привести к смене власти. Также отмечается, что в последнее время в Киеве активно обсуждают возможность формирования "правительства народного доверия", которое заменит нынешнюю власть и ослабит позиции Зеленского.Издание указывает, что громкий скандал вокруг НАБУ вызвал рост настроений в западных странах, направленных на сокращение помощи Киеву.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале бюро опубликованы фото, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Сумма не уточняется.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", следственные действия также проводились у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя предварительно вывезли с территории Украины.Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. По данным ведомства, средства, полученные по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.
"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ

l'AntiDiplomatico: НАБУ может стать инструментом для смены власти на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может рассматриваться как сигнал со стороны Запада президенту Владимиру Зеленскому — прекратить злоупотреблять полномочиями и идти против интересов Вашингтона, сообщает l'AntiDiplomatico.
"Таким образом, антикоррупционная кампания воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг давления, который может повлиять как на смену курса, так и на смену власти", — говорится в материале.
11 ноября, 23:36
В Раде выступили с угрозой власти Зеленского из-за скандала с НАБУ
11 ноября, 23:36
По мнению автора, бегство с Украины бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского, демонстрирует серьезное обострение отношений между президентом и антикоррупционными структурами. Эти органы могут сыграть ключевую роль в изменении политического баланса на Украине и даже привести к смене власти. Также отмечается, что в последнее время в Киеве активно обсуждают возможность формирования "правительства народного доверия", которое заменит нынешнюю власть и ослабит позиции Зеленского.
Издание указывает, что громкий скандал вокруг НАБУ вызвал рост настроений в западных странах, направленных на сокращение помощи Киеву.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале бюро опубликованы фото, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Сумма не уточняется.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", следственные действия также проводились у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя предварительно вывезли с территории Украины.
Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. По данным ведомства, средства, полученные по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.
11 ноября, 23:24
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ
11 ноября, 23:24
 
В миреУКРАИНАКиевЗАПАДВладимир ЗеленскийЭнергоатомНАБУ
 
 
