"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ

"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ - 12.11.2025, ПРАЙМ

"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ

Усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может рассматриваться как сигнал со стороны Запада президенту Владимиру Зеленскому

2025-11-12T23:23+0300

2025-11-12T23:23+0300

2025-11-12T23:23+0300

в мире

украина

киев

запад

владимир зеленский

энергоатом

набу

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может рассматриваться как сигнал со стороны Запада президенту Владимиру Зеленскому — прекратить злоупотреблять полномочиями и идти против интересов Вашингтона, сообщает l'AntiDiplomatico."Таким образом, антикоррупционная кампания воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг давления, который может повлиять как на смену курса, так и на смену власти", — говорится в материале.По мнению автора, бегство с Украины бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского, демонстрирует серьезное обострение отношений между президентом и антикоррупционными структурами. Эти органы могут сыграть ключевую роль в изменении политического баланса на Украине и даже привести к смене власти. Также отмечается, что в последнее время в Киеве активно обсуждают возможность формирования "правительства народного доверия", которое заменит нынешнюю власть и ослабит позиции Зеленского.Издание указывает, что громкий скандал вокруг НАБУ вызвал рост настроений в западных странах, направленных на сокращение помощи Киеву.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале бюро опубликованы фото, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Сумма не уточняется.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", следственные действия также проводились у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя предварительно вывезли с территории Украины.Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. По данным ведомства, средства, полученные по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.

