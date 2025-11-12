"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ
l'AntiDiplomatico: НАБУ может стать инструментом для смены власти на Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может рассматриваться как сигнал со стороны Запада президенту Владимиру Зеленскому — прекратить злоупотреблять полномочиями и идти против интересов Вашингтона, сообщает l'AntiDiplomatico.
"Таким образом, антикоррупционная кампания воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг давления, который может повлиять как на смену курса, так и на смену власти", — говорится в материале.
По мнению автора, бегство с Украины бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" Зеленского, демонстрирует серьезное обострение отношений между президентом и антикоррупционными структурами. Эти органы могут сыграть ключевую роль в изменении политического баланса на Украине и даже привести к смене власти. Также отмечается, что в последнее время в Киеве активно обсуждают возможность формирования "правительства народного доверия", которое заменит нынешнюю власть и ослабит позиции Зеленского.
Издание указывает, что громкий скандал вокруг НАБУ вызвал рост настроений в западных странах, направленных на сокращение помощи Киеву.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале бюро опубликованы фото, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Сумма не уточняется.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", следственные действия также проводились у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя предварительно вывезли с территории Украины.
Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. По данным ведомства, средства, полученные по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.