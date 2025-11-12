Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ - 12.11.2025
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ - 12.11.2025, ПРАЙМ
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ
Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News. | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News."Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции", — говорится в материале.Отмечается, что возможная причастность высокопоставленных министров к коррупционным делам способна подорвать "моральный дух украинского общества в разгар боевых действий".Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале опубликованы фотографии с сумками, полными валюты. Сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", следственные действия также затронули бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В бюро сообщили, что незаконные доходы проходили легализацию через офис в центре Киева.
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News.
"Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции", — говорится в материале.
Отмечается, что возможная причастность высокопоставленных министров к коррупционным делам способна подорвать "моральный дух украинского общества в разгар боевых действий".

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале опубликованы фотографии с сумками, полными валюты. Сумма не раскрывается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", следственные действия также затронули бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В бюро сообщили, что незаконные доходы проходили легализацию через офис в центре Киева.
