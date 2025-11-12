https://1prime.ru/20251112/nabu-864484693.html
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ - 12.11.2025, ПРАЙМ
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ
Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:43+0300
2025-11-12T23:43+0300
2025-11-12T23:43+0300
в мире
запад
украина
киев
дональд трамп
энергоатом
набу
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News."Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции", — говорится в материале.Отмечается, что возможная причастность высокопоставленных министров к коррупционным делам способна подорвать "моральный дух украинского общества в разгар боевых действий".Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале опубликованы фотографии с сумками, полными валюты. Сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", следственные действия также затронули бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В бюро сообщили, что незаконные доходы проходили легализацию через офис в центре Киева.
https://1prime.ru/20251112/otstavka-864484398.html
https://1prime.ru/20251112/nabu-864483817.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запад, украина, киев, дональд трамп, энергоатом, набу, владимир зеленский
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Энергоатом, НАБУ, Владимир Зеленский
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ
ABC News: скандал с НАБУ может подорвать отношения Трампа и Зеленского