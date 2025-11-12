https://1prime.ru/20251112/nabu-864484693.html

На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ

На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ - 12.11.2025, ПРАЙМ

На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ

Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News. | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T23:43+0300

2025-11-12T23:43+0300

2025-11-12T23:43+0300

в мире

запад

украина

киев

дональд трамп

энергоатом

набу

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал вокруг НАБУ способен негативно повлиять на отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает ABC News."Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции", — говорится в материале.Отмечается, что возможная причастность высокопоставленных министров к коррупционным делам способна подорвать "моральный дух украинского общества в разгар боевых действий".Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале опубликованы фотографии с сумками, полными валюты. Сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", следственные действия также затронули бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало записи разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В бюро сообщили, что незаконные доходы проходили легализацию через офис в центре Киева.

https://1prime.ru/20251112/otstavka-864484398.html

https://1prime.ru/20251112/nabu-864483817.html

запад

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, запад, украина, киев, дональд трамп, энергоатом, набу, владимир зеленский