https://1prime.ru/20251112/nedvizhimost-864449786.html

В России резко сократились инвестиции в недвижимость

В России резко сократились инвестиции в недвижимость - 12.11.2025, ПРАЙМ

В России резко сократились инвестиции в недвижимость

Объем инвестиций в недвижимость России в январе-сентябре 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до 603 миллиардов рублей, | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T11:25+0300

2025-11-12T11:25+0300

2025-11-12T11:25+0300

недвижимость

бизнес

москва

московская область

петербург

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в январе-сентябре 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до 603 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания NF Group. По ее данным, объем инвестиций в площадки под девелопмент к концу третьего квартала 2025 года составил 185,8 миллиарда рублей. Это второй по величине сегмент после офисной недвижимости, где объем вложений достиг 227,2 миллиарда рублей. При этом почти половина девелоперских сделок (49%) пришлась на участки под строительство жилых и многофункциональных комплексов. "На фоне ограниченного числа качественных площадок и высокой стоимости заемных средств девелоперы помимо офисов продолжают рассматривать рынок жилья как один из самых предсказуемых с точки зрения возврата инвестиций. Площадки под жилые проекты по-прежнему остаются наиболее ликвидным активом и фундаментом инвестиционного рынка", – говорится в сообщении. Как указывается в нем, на долю девелоперов и конечных пользователей по итогам девяти месяцев 2025 года пришлось 67% всех инвестиций (по 33-34% соответственно). Это, по оценке компании, свидетельствует о растущем влиянии стратегических игроков, реализующих проекты под собственное развитие или долгосрочную эксплуатацию. Доля инвесткомпаний и частных инвесторов снизилась с 33% до 25%, что, по мнению консультантов, связано с ограничением доступа к финансированию и переоценкой рисков. Сегмент офисной недвижимости занял 38% рынка инвестиций с объемом 227,2 миллиарда рублей, снизившись на 9% год к году. Основной спрос формировали конечные пользователи, заинтересованные в качественных площадях для собственных штаб-квартир, отмечается в сообщении. В складскую недвижимость, по подсчетам NF Group, за три квартала инвестировано 99 миллиардов рублей, что на 42% ниже, чем годом ранее. В компании падение объясняют ограниченным объемом предложения качественных объектов и ожиданием инвесторов более благоприятной макрофинансовой среды. "Объем вложений в торговый сегмент составил 52,9 миллиарда рублей, что на 11% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Динамика отражает сдержанный интерес инвесторов на фоне изменений в потребительском поведении и перераспределения потоков в пользу онлайн-торговли. При этом в 2025 году рынок демонстрирует локальные сделки с участием частных инвесторов и девелоперов, ориентированных на реконцепцию и повышение доходности объектов", - отмечается в сообщении. Как добавляется в нем, лидируют по объему инвестиций традиционно Москва и Московская область (83%), за ними следуют Петербург (10%) и остальные регионы (7%). Иностранные инвестиции, по данным компании, практически отсутствуют, их доля составляет менее 1%.

москва

московская область

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, московская область, петербург, россия