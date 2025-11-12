https://1prime.ru/20251112/obligatsii-864450448.html
Минфин сообщил о планах впервые разместить гособлигации в юанях
Минфин сообщил о планах впервые разместить гособлигации в юанях
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России планирует впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях, собрать заявки намерен 2 декабря, говорится в сообщении министерства. "Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях", - говорится в сообщении. Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора. Сбор книги заявок будет происходить в букбилдере Московской биржи, техническое размещение – на торгах в Московской бирже в режиме "Размещение: Адресные заявки". Централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций будет осуществляться в НРД. Организаторами размещения выступят Газпромбанк (агент по размещению), Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
