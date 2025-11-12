https://1prime.ru/20251112/ofz-864461304.html
Минфин разместил ОФЗ на 164,6 миллиарда рублей
2025-11-12T14:19+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на 164,578 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 198,567 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,4371% от номинала, средневзвешенная цена - 91,5432% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,85% годовых, средневзвешенная доходность - 14,83% годовых. Минфин на следующих аукционах предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29028 и 29029 с погашением в октябре 2039 и 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
