Минфин разместил ОФЗ на 164,6 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 164,6 миллиарда рублей - 12.11.2025

Минфин разместил ОФЗ на 164,6 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T14:19+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на 164,578 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 198,567 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,4371% от номинала, средневзвешенная цена - 91,5432% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,85% годовых, средневзвешенная доходность - 14,83% годовых. Минфин на следующих аукционах предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29028 и 29029 с погашением в октябре 2039 и 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

