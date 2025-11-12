Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разместил ОФЗ на 164,6 миллиарда рублей - 12.11.2025
Минфин разместил ОФЗ на 164,6 миллиарда рублей
2025-11-12T14:19+0300
2025-11-12T14:19+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на 164,578 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 198,567 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,4371% от номинала, средневзвешенная цена - 91,5432% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,85% годовых, средневзвешенная доходность - 14,83% годовых. Минфин на следующих аукционах предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29028 и 29029 с погашением в октябре 2039 и 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
финансы, рынок, россия, минфин
Экономика, Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин
14:19 12.11.2025
 
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на 164,578 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 198,567 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,4371% от номинала, средневзвешенная цена - 91,5432% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,85% годовых, средневзвешенная доходность - 14,83% годовых.
Минфин на следующих аукционах предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29028 и 29029 с погашением в октябре 2039 и 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
 
