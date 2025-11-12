https://1prime.ru/20251112/otstavka-864484398.html

Зеленский выступил с заявлением на фоне скандала с его "кошельком"

Владимир Зеленский призвал отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом. | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом."Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, за них надо отвечать. Решение об отстранении от должности - оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы кадры с изъятыми сумками, наполненными иностранной валютой. Сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". По сведениям "Украинской правды", следователи также пришли к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя до этого вывезли с Украины.Позже НАБУ обнародовало записи переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, добытые по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.

