Зеленский выступил с заявлением на фоне скандала с его "кошельком" - 12.11.2025
Зеленский выступил с заявлением на фоне скандала с его "кошельком"
Зеленский выступил с заявлением на фоне скандала с его "кошельком" - 12.11.2025
Зеленский выступил с заявлением на фоне скандала с его "кошельком"
Владимир Зеленский призвал отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом. | 12.11.2025
2025-11-12T23:35+0300
2025-11-12T23:35+0300
в мире
украина
киев
владимир зеленский
набу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом."Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, за них надо отвечать. Решение об отстранении от должности - оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы кадры с изъятыми сумками, наполненными иностранной валютой. Сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". По сведениям "Украинской правды", следователи также пришли к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя до этого вывезли с Украины.Позже НАБУ обнародовало записи переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, добытые по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом
В мире, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом
23:35 12.11.2025
 
Зеленский выступил с заявлением на фоне скандала с его "кошельком"

Зеленский потребовал немедленной отставки министров юстиции и энергетики

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом.
"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, за них надо отвечать. Решение об отстранении от должности - оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы кадры с изъятыми сумками, наполненными иностранной валютой. Сумма не раскрывается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". По сведениям "Украинской правды", следователи также пришли к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя до этого вывезли с Украины.
Позже НАБУ обнародовало записи переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, добытые по серым схемам, отмывались через офис в центре Киева.
В миреУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатом
 
 
