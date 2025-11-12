https://1prime.ru/20251112/ozon-864447855.html
Мосбиржа допустит акции "Озона" на дополнительные торговые сессии
Мосбиржа допустит акции "Озона" на дополнительные торговые сессии - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа допустит акции "Озона" на дополнительные торговые сессии
Московская биржа с пятницы допустит акции "Озона" на дополнительные торговые - утренние и вечерние - сессии, а с субботы и на дополнительные сессии выходного... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T10:37+0300
2025-11-12T10:37+0300
2025-11-12T10:37+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с пятницы допустит акции "Озона" на дополнительные торговые - утренние и вечерние - сессии, а с субботы и на дополнительные сессии выходного дня, говорится в сообщении биржи. "Московская биржа 14 ноября 2025 года добавит акции МКПАО "Озон" в список бумаг, доступных на утренних и вечерних торгах. С 15 ноября сделки с акциями "Озона" также можно будет заключать в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня", - сообщает биржа. Ранее компания завершила перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон" и была зарегистрирована на территории САР "Октябрьский" в Калининградской области. Торги акциями "Озона" в рамках основной сессии после перерыва стартовали на Московской бирже накануне, во вторник. Утренняя торговая сессия на рынке акций и облигаций проводится с 6.50 до 09.50 мск. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50 мск. Торги в выходные проводятся в календарные выходные дни – субботу и воскресенье с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, считающейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Ликвидность на торгах в выходные дни поддерживается маркетмейкерами.
Мосбиржа допустит акции "Озона" на дополнительные торговые сессии
Московская биржа с пятницы допускает акции "Озона" на дополнительные торговые сессии
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с пятницы допустит акции "Озона" на дополнительные торговые - утренние и вечерние - сессии, а с субботы и на дополнительные сессии выходного дня, говорится в сообщении биржи.
"Московская биржа 14 ноября 2025 года добавит акции МКПАО "Озон" в список бумаг, доступных на утренних и вечерних торгах. С 15 ноября сделки с акциями "Озона" также можно будет заключать в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня", - сообщает биржа.
Ранее компания завершила перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон" и была зарегистрирована на территории САР "Октябрьский" в Калининградской области. Торги акциями "Озона" в рамках основной сессии после перерыва стартовали на Московской бирже накануне, во вторник.
Утренняя торговая сессия на рынке акций и облигаций проводится с 6.50 до 09.50 мск. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50 мск.
Торги в выходные проводятся в календарные выходные дни – субботу и воскресенье с 9.50 до 19.00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, считающейся частью следующего за выходными торгового дня.
Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Ликвидность на торгах в выходные дни поддерживается маркетмейкерами.