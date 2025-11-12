https://1prime.ru/20251112/peregovory-864462709.html

Путин и Токаев проводят переговоры в Кремле

Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций. Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

