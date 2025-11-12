Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Токаев проводят переговоры в Кремле - 12.11.2025
Путин и Токаев проводят переговоры в Кремле
Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций. Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
14:41 12.11.2025 (обновлено: 14:54 12.11.2025)
 
© РИА Новости . POOL | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. 12 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. 12 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. 12 ноября 2025
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
 
