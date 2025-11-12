Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай запустили первый международный контейнерный сервис - 12.11.2025
Россия и Китай запустили первый международный контейнерный сервис
2025-11-12T13:47+0300
2025-11-12T13:47+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. РЖД и "Почта России" запустили первый международный контейнерный сервис "Грузовой экспресс", курсирующий по маршруту Хуньчунь (Китай) – Камышовая – Уссурийск – Москва, сообщили в РЖД. "РЖД и "Почта России" запустили грузовой экспресс из Китая. Первый международный контейнерный сервис "Грузовой экспресс" начал курсировать по маршруту Хуньчунь – Камышовая – Уссурийск – Москва. Новый поезд предназначен для перевозки почтовых отправлений, товаров народного потребления и электронной коммерции. Срок доставки из Китая до подмосковного ТЛЦ "Белый Раст" – 12 дней", - говорится там. Отмечается, что проект реализуется вместе с китайскими компаниями "Железнодорожная корпорация "Северо-Восточная Азия" и "Северный путь". Подчеркивается, что оператором вагонов на маршруте стала компания "Евросиб СПБ-ТС", а оператором сервиса – "Почтовая логистическая компания", дочернее общество "Почты России". В РЖД также сообщили, что в перспективе планируется дополнить сервис возможностью выгрузки контейнеров в городах по маршруту следования поезда. "Ранее, в 2023 году, РЖД и "Почта России" запустили регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах по маршруту Хуньчунь – Уссурийск. По скорости и стоимости доставки они стали альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам. А в 2024-м запущен сервис "Почтовый экспресс" по ускоренной доставке сборных грузов по маршруту Уссурийск – Москва и обратно", - добавляется в сообщении.
Новости
13:47 12.11.2025
 
Россия и Китай запустили первый международный контейнерный сервис

РЖД и "Почта России" запустили грузовой экспресс между Хуньчунем и Москвой

