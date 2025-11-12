https://1prime.ru/20251112/peskov-864481401.html

Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США

Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США - 12.11.2025, ПРАЙМ

Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T21:51+0300

2025-11-12T21:51+0300

2025-11-12T21:51+0300

россия

мировая экономика

рф

сша

дмитрий песков

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического сотрудничества стран. "Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - рассказал он в интервью телеканалу CNN. Песков отметил, что у отношений РФ и США блестящие перспективы, однако стороны пока теряют время и деньги.

https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350071.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сша, дмитрий песков, cnn