Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США - 12.11.2025
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T21:51+0300
2025-11-12T21:51+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического сотрудничества стран. "Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - рассказал он в интервью телеканалу CNN. Песков отметил, что у отношений РФ и США блестящие перспективы, однако стороны пока теряют время и деньги.
21:51 12.11.2025
 
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического сотрудничества стран.
"Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - рассказал он в интервью телеканалу CNN.
Песков отметил, что у отношений РФ и США блестящие перспективы, однако стороны пока теряют время и деньги.
Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров
9 ноября, 11:02
 
