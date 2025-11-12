https://1prime.ru/20251112/peskov-864481401.html
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T21:51+0300
2025-11-12T21:51+0300
2025-11-12T21:51+0300
россия
мировая экономика
рф
сша
дмитрий песков
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отношения РФ и США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического сотрудничества стран. "Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - рассказал он в интервью телеканалу CNN. Песков отметил, что у отношений РФ и США блестящие перспективы, однако стороны пока теряют время и деньги.
https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350071.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_6a50b99ac40edcf4682e9ff25a1c57ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша, дмитрий песков, cnn
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, Дмитрий Песков, CNN
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США
Песков: необходимо улучшить отношения РФ и США, есть блестящие перспективы