Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/pravitelstvo-864441430.html
Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам
Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам - 12.11.2025, ПРАЙМ
Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам
Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T05:45+0300
2025-11-12T06:05+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
токио
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864441430.jpg?1762916739
ТОКИО, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей научных кругов и СМИ, но намерено сохранять надлежащее взаимодействие с РФ по различным вопросам, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Во вторник Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам. В частности, теперь Россию не могут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица. "Решение российской стороны, затронувшее представителей академического сообщества и медиа, вызывает сожаление. Несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Япония считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с соседней Россией по различным каналам", - сказал Кихара. Генсек отметил, что Москва объяснила введение ограничений ответом на японские санкции, однако Токио отвергает такую логику. Кихара вновь повторил позицию Японии о том, что введенные Токио меры были реакцией на ситуации на Украине. Он также уточнил, что российской стороне был заявлен протест по дипломатическим каналам, а также доведена соответствующая позиция правительства Японии. "Мы ясно донесли нашу позицию и подчеркнули важность гуманитарных, научных и общественных обменов между странами", - заявил он.
япония
токио
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, япония, токио, рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Токио, РФ, МИД
05:45 12.11.2025 (обновлено: 06:05 12.11.2025)
 
Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам

Япония выразила сожаление из-за бессрочного запрета на въезд в Россию для 30 граждан

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей научных кругов и СМИ, но намерено сохранять надлежащее взаимодействие с РФ по различным вопросам, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Во вторник Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам. В частности, теперь Россию не могут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица.
"Решение российской стороны, затронувшее представителей академического сообщества и медиа, вызывает сожаление. Несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Япония считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с соседней Россией по различным каналам", - сказал Кихара.
Генсек отметил, что Москва объяснила введение ограничений ответом на японские санкции, однако Токио отвергает такую логику. Кихара вновь повторил позицию Японии о том, что введенные Токио меры были реакцией на ситуации на Украине. Он также уточнил, что российской стороне был заявлен протест по дипломатическим каналам, а также доведена соответствующая позиция правительства Японии.
"Мы ясно донесли нашу позицию и подчеркнули важность гуманитарных, научных и общественных обменов между странами", - заявил он.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯТокиоРФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала