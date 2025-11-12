https://1prime.ru/20251112/pravitelstvo-864441430.html

Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам

Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам - 12.11.2025, ПРАЙМ

Япония выразила сожаление из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам

Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T05:45+0300

2025-11-12T05:45+0300

2025-11-12T06:05+0300

экономика

россия

мировая экономика

япония

токио

рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864441430.jpg?1762916739

ТОКИО, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей научных кругов и СМИ, но намерено сохранять надлежащее взаимодействие с РФ по различным вопросам, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Во вторник Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам. В частности, теперь Россию не могут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица. "Решение российской стороны, затронувшее представителей академического сообщества и медиа, вызывает сожаление. Несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Япония считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с соседней Россией по различным каналам", - сказал Кихара. Генсек отметил, что Москва объяснила введение ограничений ответом на японские санкции, однако Токио отвергает такую логику. Кихара вновь повторил позицию Японии о том, что введенные Токио меры были реакцией на ситуации на Украине. Он также уточнил, что российской стороне был заявлен протест по дипломатическим каналам, а также доведена соответствующая позиция правительства Японии. "Мы ясно донесли нашу позицию и подчеркнули важность гуманитарных, научных и общественных обменов между странами", - заявил он.

япония

токио

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, япония, токио, рф, мид