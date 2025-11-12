https://1prime.ru/20251112/pushkov-864440370.html
Пушков прокомментировал угрозы Эстонии Китаю относительно России
2025-11-12T05:04+0300
2025-11-12T05:04+0300
2025-11-12T05:12+0300
мировая экономика
россия
китай
алексей пушков
всу
эстония
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/94/842319454_0:0:3523:1982_1920x0_80_0_0_ffc705a6c6a3eb7e606c480d460c16c8.jpg
МОСКВА, 12 ноября — ПРАЙМ. Китай всерьез не воспринял ультимативные заявления от Министерства иностранных дел Эстонии относительно "российской угрозы", написал Алексей Пушков в Telegram-канале."Министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: "Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить". Это, конечно, перл. То есть, если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится "решать вопросы" с Россией, иными словами, не начнет всемерно давить на Москву, чтобы она, как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Это ж надо…" — написал политик.Сенатор также подчеркнул, что реакция Пекина на такую дипломатическую активность Таллина вполне предсказуема. "Представляю, как восприняли в Китае эту "страшную" угрозу. Уверен — так, как ее только и можно воспринять", — заключил Пушков.В октябре пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Пекин считает, что для разрешения украинского конфликта следует использовать диалог и переговоры, а не санкции и давление.
китай
эстония
пекин
