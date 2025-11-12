Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков прокомментировал угрозы Эстонии Китаю относительно России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/pushkov-864440370.html
Пушков прокомментировал угрозы Эстонии Китаю относительно России
Пушков прокомментировал угрозы Эстонии Китаю относительно России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал угрозы Эстонии Китаю относительно России
Китай всерьез не воспринял ультимативные заявления от Министерства иностранных дел Эстонии относительно "российской угрозы", написал Алексей Пушков в... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T05:04+0300
2025-11-12T05:12+0300
мировая экономика
россия
китай
алексей пушков
всу
эстония
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/94/842319454_0:0:3523:1982_1920x0_80_0_0_ffc705a6c6a3eb7e606c480d460c16c8.jpg
МОСКВА, 12 ноября — ПРАЙМ. Китай всерьез не воспринял ультимативные заявления от Министерства иностранных дел Эстонии относительно "российской угрозы", написал Алексей Пушков в Telegram-канале."Министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: "Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить". Это, конечно, перл. То есть, если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится "решать вопросы" с Россией, иными словами, не начнет всемерно давить на Москву, чтобы она, как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Это ж надо…" — написал политик.Сенатор также подчеркнул, что реакция Пекина на такую дипломатическую активность Таллина вполне предсказуема. "Представляю, как восприняли в Китае эту "страшную" угрозу. Уверен — так, как ее только и можно воспринять", — заключил Пушков.В октябре пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Пекин считает, что для разрешения украинского конфликта следует использовать диалог и переговоры, а не санкции и давление.
https://1prime.ru/20250903/putin-861729480.html
https://1prime.ru/20250921/pushkov-862586194.html
китай
эстония
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/94/842319454_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b038b29b9e6093414c4303defd23d1dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, алексей пушков, всу, эстония, пекин
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Пушков, ВСУ, ЭСТОНИЯ, Пекин
05:04 12.11.2025 (обновлено: 05:12 12.11.2025)
 
Пушков прокомментировал угрозы Эстонии Китаю относительно России

Сенатор Пушков высмеял предостережение Эстонии Китаю по поводу России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноября — ПРАЙМ. Китай всерьез не воспринял ультимативные заявления от Министерства иностранных дел Эстонии относительно "российской угрозы", написал Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: "Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить". Это, конечно, перл. То есть, если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится "решать вопросы" с Россией, иными словами, не начнет всемерно давить на Москву, чтобы она, как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Это ж надо…" — написал политик.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
3 сентября, 18:03
Сенатор также подчеркнул, что реакция Пекина на такую дипломатическую активность Таллина вполне предсказуема.
"Представляю, как восприняли в Китае эту "страшную" угрозу. Уверен — так, как ее только и можно воспринять", — заключил Пушков.
В октябре пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Пекин считает, что для разрешения украинского конфликта следует использовать диалог и переговоры, а не санкции и давление.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Пушков отреагировал на заявление Эстонии против России
21 сентября, 15:00
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙАлексей ПушковВСУЭСТОНИЯПекин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала