Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Основные положенияТокаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле. Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.

