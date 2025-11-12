Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров. 12 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров. 12 ноября 2025
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Основные положения
- Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.
- Страны исходят из того, что обеспечение безопасности не должно осуществляться в ущерб других.
- Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в сфере биобезопасности и охраны окружающей среды.
- Государства выступают за формирование надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.
- Страны отметили ключевую роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности.
- Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, укреплять финансовое сотрудничество, расширять использование нацвалют.
- Россия и Казахстан продолжат формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных энергопроектов.
- Страны продолжат работу в области важных сырьевых материалов для энергоперехода и договорились уделять особое внимание сотрудничеству в газовой сфере.
- Москва и Астана привержены целям построения многополярного миропорядка и выступают за углубление взаимодействия в рамках СНГ.
- Стороны отмечают основополагающее значение договора о государственной границе и будут использовать приграничное сотрудничество для укрепления отношений.
- Россия положительно оценивает инициативу Казахстана по созданию центра цифровых решений.
- Государства считают недопустимым использование информационных технологий для вмешательства во внутренние дела.
- Страны продолжат сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров.
- Россия и Казахстан договорились продолжить взаимное проведение дней культуры и выступать за развитие открытого межкультурного диалога.
- Москва и Астана признают важность взаимодействия в сфере здравоохранения.
- Страны намерены развивать сотрудничество на Байконуре.
Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.