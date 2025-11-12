https://1prime.ru/20251112/putin-864470437.html
Путин заявил о необходимости создания собственных технологических платформ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В России уже давно поняли, что дело не в импортозамещении, а в создании собственных технологических платформ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего должны готовить кадры", - сказал он в ходе своего выступления на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
