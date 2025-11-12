Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/putin-864470799.html
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, заявил президент России Владимир Путин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:03+0300
2025-11-12T17:03+0300
газ
россия
казахстан
владимир путин
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, заявил президент России Владимир Путин. "Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864297945.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, казахстан, владимир путин, газпром
Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Газпром
17:03 12.11.2025
 
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана

Путин: Газпром рассматривает возможность расширения газоснабжения Казахстана

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"Газпром" обновил рекорд поставок газа
6 ноября, 18:50
 
ГазРОССИЯКАЗАХСТАНВладимир ПутинГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала