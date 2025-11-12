https://1prime.ru/20251112/putin-864470799.html
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, заявил президент России Владимир Путин. "Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
