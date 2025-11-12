https://1prime.ru/20251112/putin-864471399.html
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Казахстан для России является одним из крупневших торговых партнеров на евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан для России является одним из крупневших торговых партнеров на евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в Содружестве Независимых Государств и на евразийском пространстве в целом", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
Путин: Казахстан стал одним из крупнейших торговых партнеров России