Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан для России является одним из крупневших торговых партнеров на евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в Содружестве Независимых Государств и на евразийском пространстве в целом", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.

